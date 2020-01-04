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04.01.2020 (04:01)

Летчики морской авиации Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30 СМ и Су-24М

В ходе тренировки в воздухе с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ поднимались самолеты Су-30СМ и Су-24М. Экипажи истребителей и бомбардировщиков осуществили более 70 контактов с самолетом-дозаправщиком Ил-78, совершив в ходе летных смен более 30 взлетов и посадок.

Справочно: Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом летной подготовки, требует от летного состава высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полета.

Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 м необходимо выполнить встречу и контакт с танкером Ил-78, на скорости 500-550 км/ч, а, во время дозаправки, самолетам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 м.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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