Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2020 (03:33)

В ЮВО приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе

Специалисты медицинской службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях.

Военные медики выполнили стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождение медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) легкий бронированный), эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи, преодолели водные преграды с наведением навесной переправы. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» приняло участие более 800 военнослужащих.

Команды воинских частей и соединений общевойсковой армии, прошедшие отборочный этап представит примут участие в армейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В войсках ЮВО отобрано более 1,7 тыс. экипажей для участия в конкурсах «АрМИ-2020»
Военнослужащие ЮВО в 2019 году перевыполнили план парашютных прыжков на 10%
Военнослужащие соединения ЮВО посетили исторические места Волгограда
Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отразили атаку ДРГ условного противника на воинскую колонну

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false