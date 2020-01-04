04.01.2020 (03:33)

В ЮВО приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе

Специалисты медицинской службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях.

Военные медики выполнили стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождение медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) легкий бронированный), эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи, преодолели водные преграды с наведением навесной переправы. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» приняло участие более 800 военнослужащих.

Команды воинских частей и соединений общевойсковой армии, прошедшие отборочный этап представит примут участие в армейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

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