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04.01.2020 (02:31)

Военнослужащие ЮВО под Волгоградом участвуют в новогодних спортивных соревнованиях

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в дни новогодних каникул проводят спортивные соревнования по 10 видам спорта.

Военнослужащие соревнуются как в индивидуальных дисциплинах, так и в составе команд.

В период с 1 по 7 января состоятся состязания в силовом многоборье, лыжной гонке на 5 км, выполнении нормативов военно-спортивного комплекса, метании гранаты на дальность, подтягиванию в индивидуальном зачете. Сборные команды подразделений будут разыгрывать командные призы в мини-футболе, волейболе, баскетболе, перетягивании канатов и военизированной эстафете.

Все победители и призеры спортивных соревнований получат почетные грамоты и специальные призы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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