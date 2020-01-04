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04.01.2020 (01:31)

В 2019 году БЛА ЮВО в Армении провели в воздухе более 5 тыс. часов

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, подведены итоги деятельности подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) за 2019 учебный год.

В период обучения и выполнения специальных задач на высокогорных полигонах Камхуд, Алагяз, Памбак и Баграмян расчеты БЛА совершили налет более 5 тыс. часов и пролетели расстояние более 40 тыс. км, что на 10% превысило интенсивность полетов аналогичного периода прошлого года. Расчеты комплексов БЛА были задействованы на занятиях по боевой подготовке, тактических, тактико-специальных учениях в дневное и ночное время суток.

В ходе совместных российско-армянских двусторонних ротных и батальонных тактических учений подразделения БЛА выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения.

БЛА в соединении активно применяются на занятиях по боевой подготовке, а также для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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