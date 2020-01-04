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04.01.2020 (05:00)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал подготовку новой программы к 75-етию Великой Победы

Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота приступили к подготовке новой программы, посвященной 75-летию Великой Победы.

В новую программу коллектива будут включены музыкальные произведения поэтов и композиторов - участников Великой Отечественной войны, а также современные вокальные и хореографические композиции, посвященный подвигу советских солдат и матросов, победивших фашизм.

Специально для новой программы ансамблем подготовлены номера, отражающие вклад  разных народов Советского Союза в Великую Победу и  сценки из фронтового фольклора.

Концертный тур флотских артистов по городам-героям и региональным центрам России запланирован на апрель 2020 года.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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