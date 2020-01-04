04.01.2020 (08:01)
В Татарстане школьников торжественно приняли в ряды «Юнармии»
В Татарстане прошла торжественная церемония принятия учеников начальной общеобразовательной школы г. Казани в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Перед строем ребята произнесли клятву верности и исполнили гимн «Юнармии». После чего новоиспечённым юнармейцам вручили нагрудные знаки отличия. Перед ребятами выступили военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин, ветераны Вооруженных Сил РФ, а также родители, которые отметили, что движение «Юнармия» динамично развивается, воспитывает довузовскую молодежь и возрождает традиции детских и молодежных организаций.
В ряды юнармейцев вступили около 30 человек. Мероприятие завершилось праздничным концертом.
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