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04.01.2020 (06:32)

В Тоцком гарнизоне более 300 новобранцев привели к военной присяге

В воинских частях и соединениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Тоцком гарнизоне, прошли торжественные церемонии принятия призывниками военной присяги.

В общей сложности к присяге были приведены более 300 новобранцев осеннего призыва. На торжественные мероприятия приехали родственники военнослужащих, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, юнармейцы. Они пожелали призывникам удачи в службе, рассказали поучительные истории. В свою очередь, командиры воинских частей провели экскурсии для родителей военнослужащих и юнармейцев, ответили на все интересующие вопросы.

Новобранцы будут проходить службу в течение года в мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделениях Тоцкого гарнизона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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