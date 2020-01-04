04.01.2020 (01:00)

По итогам ушедшего 2020 года Тихоокеанский флот обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ

В частности, призами Военно-Морского Флота отмечены боевые упражнения выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолётов морской авиации Тихоокеанского флота. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.

Примечательно, что в 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.

По результатам состязаний на первенство Военно-Морского Флота в 2019 году между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям первое место занял атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск» Подводных сил Тихоокеанского флота.

Кроме того, экипаж атомного подводного крейсера «Омск» под командованием капитана 1 ранга Дениса Шарыпова завоевал еще один переходящий приз главнокомандующего ВМФ в состязании между атомными многоцелевыми подводными лодками по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с выполнением торпедной атаки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице