04.01.2020 (01:00)
По итогам ушедшего 2020 года Тихоокеанский флот обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ
В частности, призами Военно-Морского Флота отмечены боевые упражнения выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолётов морской авиации Тихоокеанского флота. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.
Примечательно, что в 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.
По результатам состязаний на первенство Военно-Морского Флота в 2019 году между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям первое место занял атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск» Подводных сил Тихоокеанского флота.
Кроме того, экипаж атомного подводного крейсера «Омск» под командованием капитана 1 ранга Дениса Шарыпова завоевал еще один переходящий приз главнокомандующего ВМФ в состязании между атомными многоцелевыми подводными лодками по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с выполнением торпедной атаки.