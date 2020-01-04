Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2020 (04:32)

Военнослужащие КФл уничтожили группу условных диверсантов в ходе учения в Дагестане

По легенде группа незаконного вооружённого формирования осуществила захват транспортного средства и предприняла попытку проникновения на территорию одной из воинских частей КФл через контрольно-пропускной пункт.

Военнослужащие противодиверсионного подразделения не допустили прорыва боевиков на территорию военного городка: в результате предпринятых действий группа условных диверсантов была полностью уничтожена.

В ходе учения военнослужащие морской пехоты отработали организацию взаимодействия дежурной службы с противодиверсионными подразделениями КФл при отражении нападения на военные объекты.

Также в ходе учения отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненного военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

В учении приняло участие около 50 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения (г. Ростов-на-Дону) пресс-службы Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие КФл ликвидировали последствия применения условным противником оружия массового поражения
Более 500 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве
Более 620 сооружений и зданий введено в эксплуатацию в Южном военном округе в уходящем году
Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

Метки:
Каспийская флотилия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false