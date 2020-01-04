04.01.2020 (04:32)
Военнослужащие КФл уничтожили группу условных диверсантов в ходе учения в Дагестане
По легенде группа незаконного вооружённого формирования осуществила захват транспортного средства и предприняла попытку проникновения на территорию одной из воинских частей КФл через контрольно-пропускной пункт.
Военнослужащие противодиверсионного подразделения не допустили прорыва боевиков на территорию военного городка: в результате предпринятых действий группа условных диверсантов была полностью уничтожена.
В ходе учения военнослужащие морской пехоты отработали организацию взаимодействия дежурной службы с противодиверсионными подразделениями КФл при отражении нападения на военные объекты.
Также в ходе учения отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненного военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.
В учении приняло участие около 50 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц техники.