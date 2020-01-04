04.01.2020 (08:31)
В 2020 году в гвардейской танковой армии ЗВО будет проведено свыше 2 тыс. боевых стрельб
В 2020 году в гвардейской танковой армии Западного военного округа будет проведено свыше 2 тыс. боевых стрельб отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также плановых мероприятий боевой подготовки в звене «бригада-дивизия» - заявил журналистам командующий танковой армии генерал-майор Сергей Кисель.
«Солдаты, сержанты и офицеры армии примут активное участие в отборочных этапах более 25 различных конкурсах Армейских международных игр – 2020, а полигон гвардейской танковой армии примет в этом году два международных конкурса – «Танковый биатлон» и «Страж порядка», и VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020», - дополнил командующий.
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