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04.01.2020 (03:01)

В Ленинградскую армию ВВС и ПВО Западного военного округа поступит зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В Ленинградское объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа продолжается поставка новых образцов вооружения и военной техники.

В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники – самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Военнослужащие уже прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в г. Гатчина (Ленинградская область).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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