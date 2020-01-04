04.01.2020 (02:02)

Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2020 году проведут 6 поисковых экспедиций

Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в 6 поисковых экспедициях парка «Патриот» в 2020 году.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО, а также военные водолазы смогут оказать содействие и будут готовы продолжить работы по подъему останков летчиков истребителя Ил-2 в Смоленской области, танков КВ-1 и Т-34 в Курской области, а также ряда объектов в Брянской, Воронежской области.

Военнослужащие подразделений общевойсковой армии ЗВО обеспечат участие специалистов в подъеме техники, объектов, проверке боекомплектов и работе со взрывоопасными предметами.

Справочно: В 2016, 2017 годах со дна реки Дон были подняты различные объекты исторической ценности времен Великой Отечественной Войны: подняты американский танк «Генерал Стюарт», переданный Советской армии по ленд-лизу, трактор С-65 «Сталинец», а также уникальный танк из первой партии Т-34 – 76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом весной 1942 года. В 2018 году в Смоленской области из болота был поднят самолет, предположительно, принадлежавший летчикам эскадрильи «Нормандия-Неман», также в торфяных залежах на основе информации местных жителей были найдены останки советских летчиков, пилотировавших в 1943 году истребитель Як-9.

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