04.01.2020 (06:00)
Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года
В Воздушно-десантных войсках завершается разработка перспективной техники связи и управления нового поколения (базового комплекса средств связи и автоматизированного управления) на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищённом колёсном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.
Оснащение Воздушно-десантных войск перспективной техникой связи и управления нового поколения позволит сократить время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в 2 раза и повысить устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза.
Новости по теме:
Командующий ВДВ поздравил личный состав, членов их семей и ветеранов войск с Новым годом и Рождеством
Более 2500 мероприятий боевой подготовки и более 50 мероприятий международного военного сотрудничества проведено в Воздушно-десантных войсках в 2019 году
Метки: