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04.01.2020 (06:00)

Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года

В Воздушно-десантных войсках завершается разработка перспективной техники связи и управления нового поколения (базового комплекса средств связи и автоматизированного управления) на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищённом колёсном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.

Оснащение Воздушно-десантных войск перспективной техникой связи и управления нового поколения позволит сократить время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в 2 раза и повысить устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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