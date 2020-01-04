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04.01.2020 (05:31)

В Бурятии буддистский священнослужитель провел в минувшем году более сотни служб и обрядов

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, в должности помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими работает единственный в Вооруженных Силах России буддийский священнослужитель – Баир-лама.

С начала минувщего года буддийский священнослужитель провел более сотни обрядов и служб, окормив при этом свыше 2,5 тысяч военнослужащих. Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе.

Регулярно по просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким, часто выезжает на полигон, где в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении.

Помимо этого, Баир-лама устраивает экскурсии для военнослужащих в Иволгинский дацан - центр Буддийской традиционной Сангхи России, где у военнослужащих есть уникальная возможность преклониться  нетленному телу хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Вместе с военнослужащими Баир-лама участвовал во многих значимых мероприятиях учебно-боевой деятельности соединения - российско-монгольских военных учениях «Селенга», в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2014» и масштабных маневрах «Восток-2018».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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