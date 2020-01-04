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04.01.2020 (00:31)

В ВВО оборудовано 19 полигонов для армейской тактической стрельбы

Подготовлено более 1 тысячи приспособлений для оборудования участков местности, изготовлено около 2 тысяч мишеней, в том числе более 500 качающихся.

Оборудование полигонов ВВО приспособлениями для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы» позволило внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.

Особенностью выполнения упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна, по качающейся мишени, из положения стоя, с колена, лежа на время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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