03.01.2020 (15:50)

Иностранные дипломаты проведут цикл лекций для слушателей академии российского Генштаба

Главы зарубежных дипломатических представительств выступят с лекциями по вопросам международной политики перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Соответствующий цикл стартовал в завершившемся 2019 году и получит продолжение в наступившем 2020-м. Основу лекционных занятий составят выступления послов почти двадцати государств, которые направили своих военнослужащих на обучение в главный военный вуз России.

Первую встречу с учеными, преподавателями и слушателями академии провел чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России доктор Даян Джаятилекка, посвятив ее проблематике геополитической многополярности с точки зрения Азии и Глобального Юга. «Выступать в стенах главной военной академии России – большая честь для меня», – сказал Д.Джаятилекка, отметив высокий уровень отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества.



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