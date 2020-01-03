03.01.2020 (15:38)

Девять армейских конькобежцев выступят на январском чемпионате Европы в Херенвене

Во второй декаде января в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту, где за победы поборются девять представителей Центрального спортивного клуба Армии.

В состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы вошли Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, старший лейтенант Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Дарья Качанова, Данила Семериков, а также Артем Арефьев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Александр Румянцев.



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