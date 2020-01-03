03.01.2020 (15:31)

Кадеты поздравили пожилых постояльцев пансионата «Марсово поле» С Новым годом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Поздравление пожилых постояльцев пансионата «Марсово поле» С Новым годом

Юные артисты подготовили для них развлекательную программу «С песней по жизни». Во время викторины «По волнам памяти» зрители превратились в участников программы и не только угадывали песни, но и пели их вместе с творческими коллективами и солистами училища.

В исполнении родительского хора прозвучал «Севастопольский вальс», кадет 8 класса Кирилл Ларионов подарил зрителям песню «Юность моя», а кадеты-пятиклассники порадовали хореографической композицией «Мы с тобой казаки».

Во второй части программы надо было угадать песню по картинке-ребусу. В награду зрители получали музыкальный подарок. По душе им пришлись «Увезу тебя я в тундру!» и музыкально-хореографическая зарисовка «Кадет с иголочки одет».

Очередной раздел праздничной программы «Новогодний калейдоскоп» стихотворением А. Фета открыл кадет 5 класса Максим Эстерлейн. Следом его одноклассники Тимофей Тощенко и Степан Ковалев сразились за приз директора пансионата Ольги Амелиной в поэтической дуэли на лучшее знание и исполнение новогодних стихотворений. Зрители с удовольствием следили за поэтической схваткой и оценивали каждое выступление. В итоге победили дружба, хороший литературный вкус и новогоднее настроение.

Эстафету праздника подхватил кадет выпускного класса Назар Кабанов. В его исполнении прозвучали песни «Новый год» и «Новогодние игрушки».

В финале концертно-игровой программы и артисты, и зрители объединились для участия в караоке-шоу. Большим хоровым коллективом они исполнили любимые новогодние песни «Три белых коня», «Бьют часы на старой башне» и «Зима».

После концерта директор пансионата вручила участникам концерта сладкие новогодние подарки.

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