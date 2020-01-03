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03.01.2020 (15:23)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили российских военных с наступающим Новым годом в Таджикистане

Фото Видео

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300, находящихся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.

Сказочные герои и командир 201 военной базы прибыли на горный полигон Ляур и встретились с военнослужащими. При проведении воинского ритуала перед заступлением на дежурство полковник Сергей Горячев поздравил личный состав с наступающим Новым годом, пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке, личного счастья, бодрого духа и крепкого здоровья в 2020 году. Дед Мороз и Снегурочка вручили личному составу сладкие подарки и передали теплые приветы их семьям.

Всего в новогодние праздники для военнослужащих и членов их семей будет проведено более 50 творческих, спортивных и развлекательных мероприятий. На территории соединения и за его пределами будут организованы концертные программы, новогодние сказочные представления, выездные экскурсии по Таджикистану.

Справочно: Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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