03.01.2020 (14:31)

94-летнего фронтовика Александра Чистякова поздравили с Новым годом на Урале

Командование железнодорожного соединения Центрального военного округа навестило 94-летнего участника Великой Отечественной войны подполковника в отставке Александра Чистякова.

Командир бригады полковник Виталий Панарин поздравил фронтовика с Новым годом, пожелал ветерану здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. Александр Николаевич поделился своими воспоминаниями, рассказал, что призван он был в январе 1943 года, службу начал в учебном подразделении в городе Муром Владимировской области, где занимался подготовкой расчетов пулемета «Максим».

Александр Николаевич - член союза ветеранов железнодорожных войск Свердловской области, занимается военно-патриотическим воспитанием как допризывной молодежи, так и военнослужащих, является частным гостем тематических утренников, торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам и памятным датам.

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