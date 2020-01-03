03.01.2020 (11:02)
В Республике Марий-Эл прошла военно-спортивная игра «Зарничка»
В соревнованиях приняли участие более 100 юнармейцев. От них требовалась командная работа и правильность действий при снаряжении магазинов, разборке и сборке автомата, оказании первой медицинской помощи, составлении шифровок и стрельбах из пневматической винтовки.
В ходе состязаний юнармейцы узнали об основах военной подготовке и попробовали свои знания применить на практике. Отличившиеся участники военно-спортивной игры «Зарничка» были награждены грамотами.
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