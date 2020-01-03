03.01.2020 (13:31)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев на телевидение
Около 30 юнармейцев посетили кабинеты редакторов, звукорежиссеров, монтажа, аппаратную и студию, из которой журналисты и ведущие выходят в эфир. Дети побывали в студиях, где проходит съемка новостных и развлекательных программ.
В дни новогодних каникул юнармейцы посетят ещё и Музей Боевой Славы, детский дом, рождественский утренник, а также примут участие в спортивном празднике в ОГРВ ПРРМ.
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