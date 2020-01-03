03.01.2020 (14:09)

Военнослужащие Преображенского полка ЗВО представят Россию в Европе в 2020 году

«В течение года военнослужащие полка посетят Австрию и Германию, где примут участие в торжественных мероприятиях государственного уровня, а также проведут занятия по обмену опытом», – сказал командир Преображенского полка полковник Сергей Бессонов.

Справочно: В 2019 году военнослужащие Преображенского полка Западного военного округа представили ВС РФ на территории 10 стран.

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, Министра обороны представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.

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