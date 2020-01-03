03.01.2020 (14:01)

В войсках ЮВО отобрано более 1,7 тыс. экипажей для участия в конкурсах «АрМИ-2020»

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) стартовал первый этап конкурсов полевой выучки специалистов и Армейских международных игр «АрМИ-2019». На сегодняшний день отобрано уже 1727 экипажей (расчетов), которые будут бороться за право представлять свои формирования в армейских, окружных и всеармейских этапах конкурсов.

С 14 февраля в общевойсковых объединениях, объединении ВВС и ПВО, на Черноморском флоте и Каспийской флотилии стартует очередной – армейский этап конкурсов, победители которого представят свои объединения в окружных соревнованиях.

Одновременно в марте в ЮВО будут проводиться конкурсы полевой выучки специалистов различных родов войск. Так, например, танковые экипажи будут состязаться в конкурсе имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Катукова М.Е., экипажи боевых машин пехоты БМП в конкурсе имени дважды Героя Советского Союза маршала Чуйкова В.И. Также пройдет конкурс снайперов (снайперских пар) имени Героя Советского Союза капитана Зайцева В.Г.

В подразделениях материально-технического обеспечения помимо конкурса «Полевая кухня» пройдут состязания среди военных метрологов, специалистов службы горючего (ГСМ) и вещевой службы.

Всего в этом году военнослужащие ЮВО примут участие в 31 конкурсе Армейских игр. Также ведется подготовка к конкурсам «Авиадартс», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо», «Саянский марш», «Отличники войсковой разведки», «Мастера АБТС», «Аварийный район», «Военное ралли», «Мастер-оружейник», «Рембат», «Уверенный прием», «Военно-медицинская эстафета», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Открытая вода», «Верный друг», «Безопасная среда», «Эльбрусское кольцо», «Кубок моря», «Морской десант», «Воин содружества» и «Соколиная охота».

Всего к первому этапу конкурсов в ЮВО в 2019 году на более чем 30 полигонах было привлечено более 12 тыс. военнослужащих и задействовано свыше 3,2 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

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