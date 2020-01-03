03.01.2020 (13:56)

Военнослужащие ЮВО в 2019 году перевыполнили план парашютных прыжков на 10%

В 2019 году военнослужащие подразделений специального назначения, а также морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии в летнем периоде обучения совершили более 36,5 тыс. прыжков с парашютом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года, при этом военнослужащие перевыполнили годовой план прыжков на 10%.

Десантирование производилось в полной экипировке со штатным оружием в диапазоне высот от 600 до 2000 м с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 с из самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, Ан-26 и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор» на скоростях полёта 140-350 км/ч в ночное и дневное время суток.

При выполнении десантирования военнослужащие демонстрировали навыки ведения прицельного огня из стрелкового оружия, а также отрабатывали приземление на ограниченные площадки. Особенностью проведения десантирования в летнем периоде обучения стала подготовка военнослужащих правильному приземлению на водную поверхность.

В текущем году личный состав совершал прыжки с парашютами Д-6 серии 4 и Д-10, как на специализированных учебно-тренировочных комплексах, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Крым. Данные парашютные системы позволяют не только безопасно и быстро приземлиться, но и остаться незамеченным противником, и нести с собой необходимое снаряжение на поле боя, общей допустимой массой до 170 кг.

Всего в 2019 году запланировали выполнение около 45 тыс. парашютных прыжков, при этом военнослужащие соединений и воинских частей морской пехоты и специального назначения ЮВО за год совершат от 6 до 10 прыжков с парашютом, как одиночных, так и в составе подразделений.

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