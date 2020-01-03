03.01.2020 (13:08)

В 2020 году стратегические ракетчики планируют провести более 200 учений

В 2019 году РВСН провели более 200 командно-штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками ПГРК от Тверской до Иркутской областей.

Особое внимание уделялось освоению современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В течении года контрольными проверками и занятиями были охвачены все ракетные объединения, соединения и воинские части РВСН.

Учения проводятся в целях проверки и совершенствования выучки войск, слаженности соединений, воинских частей и подразделений, а также навыков командиров и органов управления в организации маневренных действий.

При выводе ракетных полков на маршруты боевого патрулирования, осуществляется взаимодействие и отработка совместных задач с соединениями и воинскими частями военных округов. Спектр задач разнообразен и затрагивает вопросы разведки, охранения, маскировки, радиационной, химической и биологической защиты, инженерного материально-технического и медицинского обеспечения в полевых условиях.

Учения, проводимые в РВСН, с соединениями мобильной группировки, обязательно предусматривают интенсивные маневренные действия автономных пусковых установок ПГРК.

В 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов. Кроме того, результатами практических действий в ходе учений различного уровня подтверждена высокая полевая и маршевая выучка личного состава.

Значительное внимание уделялось охране и обороне объектов, ведению противодиверсионной борьбы, а также практике организации взаимодействия разнородных сил охраны и борьбы с ДРГ.

Отрабатывались и совершенствовались практические действия противодиверсионных подразделений по обнаружению, блокированию и уничтожению групп обозначения, имитирующих ДРГ.

По итогам учебных мероприятий стратегические ракетчики продемонстрировали высокую полевую выучку личного состава, слаженность маневренных действий ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов и четкие действия боевых расчетов подготовки и пуска ракетных полков с шахтными ракетными комплексами.

2020 учебный год также будет насыщен мероприятиями боевой учебы различной направленности. Личному составу предстоит выполнить большой объем задач по повышению уровня знаний и практических навыков.

Несомненно, самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения. Кроме этого, в следующем учебном году будет продолжена практика проведения с соединениями РВСН специальных учений по всем видам обеспечения.

Количество проведённых в 2019 году учений оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава. Именно поэтому в 2020 учебном году количество учений останется неизменным. Учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств от военных округов, видов и родов войск. Существенно изменится интенсивность учений при общей тенденции сохранения их продолжительности.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице