03.01.2020 (11:50)

В Военно-историческом музее артиллерии состоялось открытие выставки детского рисунка

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялось открытие выставки детского рисунка, посвященного 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.

Открытие выставки продолжает серию мероприятий, приуроченных к юбилею великого отечественного конструктора, создателя легендарного автомата – Михаила Тимофеевича Калашникова.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина столетие выдающегося оружейника широко отмечалось по всей стране.

Участники ГБУ ДО «Молодежный творческий форум Китеж плюс» не остались в стороне от столь значимой даты и посвятили прославленному соотечественнику свои работы.

В результате конкурса для участия в выставке было отобрано 30 рисунков, авторы которых – дети разных возрастов, работающие в разных техниках и жанрах. Многие из них не понаслышке знают о творчестве Калашникова, ведь у юных посетителей музея пользуется большой популярностью детское игровое занятие под названием «Легендарный автомат». Оно знакомит с конструкторской деятельностью М.Т. Калашникова и его знаменитым АК. В доступной форме детям рассказывается об устройстве автомата и раскрывается секрет его надежности.

Все участники выставки награждены благодарственными письмами от Артиллерийского музея.



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