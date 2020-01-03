03.01.2020 (12:31)

Около 70 % российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск ВКС

В 2019 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение запусков 20 российских космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный. Из них 9 космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром имени Г.С.Титова.

В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 150 космических аппаратов различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С.Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 70% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В 2019 году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили около 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.



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