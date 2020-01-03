03.01.2020 (12:10)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова провели спортивный праздник на территории военного городка города Тирасполь.

В спортивном празднике приняло участие около 600 военнослужащих и членов их семей.

Спортивный праздник провели по одиночным и командным состязаниям, среди которых были волейбол, мини-футбол, армрестлинг, перетягивание каната, поднятие гири, а также эстафета.

По итогам спортивного праздника лучшему подразделению по командным видам спорта была признана 6 мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок начальника ОГРВ ПРРМ, а военнослужащие и члены их семей занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.



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