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03.01.2020 (11:06)

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища организовали «Зимний день ВДВ» в Рязани

В рамках проведения фестиваля «Рязань – новогодняя столица 2020» курсанты главной «кузницы кадров» Воздушно-десантных войск - Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова организовали для горожан и гостей г. Рязани «Зимний день ВДВ».

На главной концертной площадке города выступила команда-участник Высшей лиги КВН «Умные люди». Рязанские десантники пели и шутили, а также показали новогоднюю постановку «12 месяцев армейской службы».

Курсанты прославленного училища продемонстрировали приемы рукопашного боя. Рота почетного караула показала свое умение выполнять строевые приемы с оружием, напомнив, что Рязань является еще и «столицей» Воздушно-десантных войск.

Затем на сцену вышел ансамбли «Крылатая пехота» и «Контакт», которые выступили перед зрителями с концертными номерами.

На празднике все желающие смогли попробовать угощение из солдатской полевой кухни, а победители новогодней викторины по истории получили пригласительные билеты в Музей ВДВ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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