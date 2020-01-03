03.01.2020 (09:37)

Более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2020 году

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М, на вооружение которых находится 125-мм гладкоствольное орудие-пусковая установка. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяться с комплексом управляемого вооружения. В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.

Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.



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