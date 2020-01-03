03.01.2020 (10:01)

В общевойсковой армии ЗВО в минувшем году было проведено более 200 мероприятий военно-патриотической направленности

В штабе общевойсковой армии, дислоцированной на территории Ленинградской области, были подведены итоги военно-патриотической работы, проводимой военнослужащими армии в 2019 году.

«При поддержке военнослужащих армии в 2019 году был проведен ряд военно-патриотических акций: «Военная служба по контракту в рядах ВС РФ – твой выбор!» и «Есть такая профессия – Родину защищать!» в ходе праздников и торжеств, проводимых в Санкт–Петербурге, на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. В сентябре 2019 года на базе Краснознаменной бригады управления во взаимодействии с общественной организацией «Зелёная Россия» проведена эколого – патриотическая акция «Лес Победы». Всего в объединении проведено более 200 мероприятий данной направленности. Положительное воздействие на формирование патриотических чувств личного состава оказало проведение комплекса мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подготовка и участие в проведении военного парада, посвященного 75-ой годовщине освобождения города Петрозаводск от немецко – финских захватчиков», - подвел итоги работы заместитель командующего объединением по военно-политической работе, полковник Евгений Гамалей.

В наступившем году командование объединения планирует повысить интенсивность военно-политической работы, оказывать помощь и содействия общественным организациям и поисковым отрядам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



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