03.01.2020 (10:33)

Более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО впервые приняли участие в акции «Больше доноров - больше жизни»

Воронежские связисты общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в региональной акции донорства «Больше доноров - больше жизни».

Более 500 военнослужащих бригады управления, управления штаба общевойсковой армии и подразделений воронежского гарнизона пришли на добровольную сдачу в местную станцию переливания крови.

После предварительной подготовки каждый из офицеров, сержантов и военнослужащих срочной и контрактной службы сдал по 500 мл крови. После проверки в лаборатории, кровь была передана в медицинские учреждения для оказания помощи нуждающимся гражданам.



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