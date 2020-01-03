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03.01.2020 (10:33)

Более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО впервые приняли участие в акции «Больше доноров - больше жизни»

Воронежские связисты общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в региональной акции донорства «Больше доноров - больше жизни».

Более 500 военнослужащих бригады управления, управления штаба общевойсковой армии и подразделений воронежского гарнизона пришли на добровольную сдачу в местную станцию переливания крови.

После предварительной подготовки каждый из офицеров, сержантов и военнослужащих срочной и контрактной службы сдал по 500 мл крови. После проверки в лаборатории, кровь была передана в медицинские учреждения для оказания помощи нуждающимся гражданам.

Пресс-служба Западного военного округа
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