03.01.2020 (10:13)

В центре патриотического воспитания «Взлет» города Хабаровска наградили лучших курсантов

Награждение лучших курсантов по итогам прошедшего 2019 года прошло в центре патриотического воспитания "Взлет" города Хабаровска.

По сложившейся традиции, эту почетную миссию выполнили представители военно-политического отдела армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Курсанты действительно достигли высоких результатов в краевых соревнованиях, получив не одну грамоту за высокие достижения и лучшие результаты.

Директор центра патриотического воспитания «Взлет» Олег Безгодов отметил, что родители, являются направляющим звеном в становлении детей в жизни. От каждодневного и упорного труда, как самих детей, так и их родителей, а также планомерной работы преподавательского состава зависит будущее наших детей - патриотов России.

Кроме того, ребята продемонстрировали свои навыки и знания в патриотических конкурсах.



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