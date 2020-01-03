03.01.2020 (08:30)
На Камчатке состоялось новогоднее первенство по плаванию Подводных сил Тихоокеанского флота
На Камчатке в городе Вилючинске в спортивно-оздоровительном комплексе СОК «Океан» состоялось новогоднее первенство по плаванию Подводных сил Тихоокеанского флота.
В состязаниях приняли участие команды экипажей подводных лодок ТОФ. В программу соревнований были включены заплывы свободным стилем, брасом, эстафета 4х50 м., а также военно-прикладное плавание в обмундировании с оружием. Всего в первенстве по плаванию приняло участие более 30 военнослужащих.
В завершении соревнований традиционно командование Подводными силами ТОФ провело церемонию награждения победителей и призеров ценными призами и памятными дипломами.
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