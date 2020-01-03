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03.01.2020 (08:00)

В ВВО проведено 8 тысяч мероприятий огневой подготовки

В минувшем году в рамках огневой подготовки  в соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведено порядка 8 тысяч мероприятий.

В частности, военнослужащие сухопутных войск округа принимали участие в огневых тренировках, упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия, из штатного вооружения БМП, танков.

Военнослужащие показывали  свои навыки на танковых директрисах и войсковых стрельбищах.

Стоит отметить, что штатная стрельба из вооружения танков Т-72Б3 выполнялась с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе более 50 процентов занятий по огневой подготовке в 2019 году было поведено в ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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