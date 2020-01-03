03.01.2020 (07:30)

В Хабаровске состоялся спортивный праздник для семей офицеров штаба Восточного военного округа

В Хабаровске на базе легкоатлетического манежа Спортивного клуба армии состоятся масштабный спортивный праздник. В мероприятии приняли участие офицеры штаба Восточного военного округа и члены их семей.

В рамках спортивного праздника состоялись выступления артистов ансамбля песни пляски округа, прошли показные выступления по армейскому рукопашному бою военнослужащих соединения специального назначения ВВО и воспитанников спортивных секций города Хабаровска.

В ходе проведения спортивных состязаний военнослужащие соревновались в гиревом спорте, перетягивании каната и эстафете. Для детей офицеров прошли детские конкурсы и развлечения.

Также состоялся спортивный конкурс: «Папа Мама, я – спортивная семья».

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