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03.01.2020 (07:00)

В Забайкалье в новогодние праздники с военнослужащими проводится лыжная подготовка

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, в новогодние выходные проводится лыжная подготовка. Около тысячи комплектов снаряжения для лыжного спорта предоставлено для военнослужащих.

Бег на лыжах проводится в рамках спортивно-массовой работы в соединениях и воинских частях два раза в неделю. Военнослужащие преодолевают дистанции от 3 до 10 километров. Занятия проводятся как в местах дислокации частей, так и на специализированных базах.

Кроме того, программа спорт-массовой работы во время январских праздников включает в себя занятия по физической подготовке в спортивных залах, где военнослужащие занимаются армейским рукопашным боем, выполняют упражнения на перекладине, брусьях и других спортивных снарядах, проводятся соревнования по игровым видам спорта.

Также в конце января в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, запланированы соревнования по лыжным гонкам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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