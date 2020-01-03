03.01.2020 (06:30)

В августе 2020 года расчеты С-400 из Поволжья проведут боевые пуски на полигоне в Астраханской области

Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил командир 76 дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа генерал-майор Сергей Тихонов.

- В конце лета наши расчеты проведут учение с боевыми пусками из зенитного ракетного комплекса С-400 на полигоне Ашулук в Астраханской области, - сказал генерал С.Тихонов. – Всего же в учебном периоде 2020 года мы планируем провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки. На всех тренировках и учениях планируем осваивать опыт, полученный в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Справочно:

76 дивизия ПВО – крупнейшее соединение противовоздушной обороны России в Центрально-Азиатском регионе, входит в состав Центрального военного округа. Её воинские части и подразделения дислоцированы в регионах Урала, Поволжья и Сибири, штаб находится в Самаре. Они оснащены современными и новейшими зенитными ракетными системами «С-400» и «Панцирь-С1», радиолокационными комплексами нового поколения «Небо-М» и другими. В течение трех последних лет дивизия признавалась лучшим в Вооруженных Силах России среди соединений противовоздушной обороны.

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