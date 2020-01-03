03.01.2020 (05:30)

Военнослужащие спецназа под Новосибирском провели учения по антитеррору

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированные под Новосибирском, отработали уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших на территорию воинской части и парк боевых машин.

Согласно легенде учений, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных условным противником военных объектов. Под прикрытием бронеавтомобилей Тигр-СПН и «Тайфун-К» военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение противника, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.

Кроме того, военнослужащие совместно с пожарными расчетами отработали действия по тушению пожара на территории парка боевых машин.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице