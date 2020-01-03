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03.01.2020 (04:30)

Военнослужащие соединения ЮВО посетили исторические места Волгограда

Личный состава мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) посетил исторические места Волгограда в ходе праздничных мероприятий.

Для военнослужащих были организованы экскурсии по памятным и историческим местам Волгограда, новогодних выставок, посещение музеев, в том числе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Также для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала в клубе соединения проведен праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома офицеров и художественной самодеятельности соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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