03.01.2020 (04:30)

Военнослужащие соединения ЮВО посетили исторические места Волгограда

Личный состава мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) посетил исторические места Волгограда в ходе праздничных мероприятий.

Для военнослужащих были организованы экскурсии по памятным и историческим местам Волгограда, новогодних выставок, посещение музеев, в том числе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Также для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала в клубе соединения проведен праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома офицеров и художественной самодеятельности соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице