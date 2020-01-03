03.01.2020 (04:00)

Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отразили атаку ДРГ условного противника на воинскую колонну

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, проведено учение подразделения оперативного реагирования.

По легенде, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника проникла на территорию учебно-тренировочного комплекса Кобу-Баши, предприняв попытку захвата колонны боевых машин и захвата в заложники военнослужащих бригады.

При поддержке бронеавтомобилей ГАЗ-2330 «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, личный состав блокировал и уничтожил условного противника, освободив заложников.

После ликвидации ДРГ по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с помощью спецмашины АЦ 6-40.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц боевой и специальной техники, в том числе бронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ с 30-мм пушкой и БТР-82А.

Также в ходе учения отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи при получении огнестрельных, осколочных ранений и ожогов.

Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, носит плановый характер и в дальнейшем будет продолжена.

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