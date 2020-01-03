03.01.2020 (03:30)

Военнослужащие ЮВО и Минобороны Армении примут участие в 30 совместных мероприятиях в 2020 году

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в 2020 году примут участие в 30 двусторонних соревнованиях, военно-патриотических играх, чемпионатах и турнирах среди подразделений Министерства обороны Армении.

Кроме того, запланировано проведение совместных российско-армянских двусторонних ротных и батальонных тактических учений с военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения с применением аэромобильных групп, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.

Также во всех подразделениях военной базы практикуется повышение боевой выучки военнослужащих на основе состязательности на право присвоения почетного наименования «ударное».

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