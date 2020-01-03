03.01.2020 (03:00)

Ленинградскую армию ВВС и ПВО пополнили более 3000 призывников

В ходе завершившегося призыва на военную службу Ленинградское объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилось более 2200 призывниками и более 1000 военнослужащих из учебных воинских частей.

Каждый призывник обеспечен всеми установленными видами довольствия и персональными электронными картами.

Из общего количества молодых военнослужащих более 500 – жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Северного Кавказа, Республик Коми и Марий Эл, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

По прибытию в подразделение новобранцы прошли углубленное изучение морально-психологического состояния и деловых качеств с использованием современных методик в области психологического изучения личности.

На данный момент 90% новобранцев уже приняли военную присягу и уже прошли курс общевойсковой подготовки в отдельных сводных учебных подразделениях.

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