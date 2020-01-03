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03.01.2020 (02:30)

Более 2 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в пожарно-тактических учениях

В парках боевых машин и на складах с военным имуществом в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) прошли пожарно-тактические учения.

Основной целью учений являлась практическая отработка организации управления силами и средствами на пожаре в различных условиях и обстановке.

Военнослужащие выполняли задачи по тушению пожара в местах наиболее интенсивного горения, предупреждению распространения огня на открытой местности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации людей и техники, а также оказание первой медицинской помощи условным пострадавшим.

Для усложнения задачи противопожарным расчетам вся техника была загружена условным боекомплектом, а для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, под руководством командиров соединений и воинских частей применялись средства имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 ед. военной техники.

Для предупреждения пожаров в 2019 году с военнослужащими округа и их семьями было проведено более 100 лекций о правилах пожарной безопасности и порядке действий при обнаружении возгорания.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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