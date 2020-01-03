03.01.2020 (02:00)

В Калининградской области в 2019 году военнослужащими приобретено 465 жилых помещений по программе «Военная ипотека»

Средняя площадь приобретенного жилья составляет 67,3 кв.м. при стоимости одного квадрата 50,1 тыс. рублей. В целом с начала работы системы почти 6,6 тыс. участников НИС стали собственниками жилья в Калининградской области.

На участников НИС распространяются меры государственной поддержки согласно постановлению Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. № 1170, в отношении матери или отца, являющихся заемщиком по ипотечному кредиту (займу), при рождении у них в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка или последующих детей, путем полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере не более 450 тыс. рублей. Также отдельные кредитные организации предлагают участникам НИС такой продукт как «Семейная ипотека для военнослужащих» под 4,9% годовых.

Кроме этого на 2020 год размер накопительного взноса на одного участника НИС проиндексирован и составляет 288 410,00 рублей.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе "Военная ипотека" банком ЗЕНИТ, ПАО «БАНК СГБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АБ «Россия», АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Рефинансирование позволило существенно улучшить условия кредитования военнослужащего посредством снижения процентной ставки по кредиту и фиксации размера ежемесячного платежа до конца срока кредита.

В целом в Вооруженных Силах России уже более 530 тысяч человек уже стали участниками накопительно-ипотечной системы, из которых более 240 тысячи военнослужащих уже приобрели квартиры с использованием целевого жилищного займа».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице