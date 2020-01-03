03.01.2020 (01:30)

Военнослужащие по призыву подразделений ЮВО в Абхазии получили более тонны посылок с новогодними подарками

Военнослужащие по призыву подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии получили более 1 тонны посылок со сладостями и подарками к Новому году.

Отправителями новогодних сюрпризов в основном были родители и родственники, а также девушки и жены солдат.

География пунктов отправления охватывает различные субъекты Российской Федерации, в их числе: Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Хакасия, Мурманская и Волгоградская области.

В ответ молодые военнослужащие отправили новогодние поздравительные письма с открытками. Для отправки писем каждому военнослужащему по призыву 1 раз в месяц командирами подразделений выдаются по 4 солдатских маркированных конверта.

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