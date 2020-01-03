Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.01.2020 (00:30)

Более 40 школьников вступили в ряды «Юнармии» на российской военной базе ЮВО в Южной Осетии

В рамках праздничных мероприятий в Южной Осетии на территории 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялась церемония посвящения более 40 учеников школ города в юнармейцы.

Юнармейцы произнесли клятву, после чего им были вручены удостоверения воспитанника всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После торжественной части для воспитанников клуба и их близких был проведен концерт с участием творческих коллективов российской военной базы, оркестра российской военной базы ЮВО, а также показательные выступления разведчиков базы и молодежи Цхинвала.

Также на территории российской базы ЮВО была организована статичная выставка вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Для военнослужащих ЮВО и членов их семей в Армении организована новогодняя культурно-досуговая программа
Около 50 патрулей военной полиции ЮВО осуществляют безопасность в новогодние праздники в Волгограде
Моряки-черноморцы встретили Новый год в Средиземном море
Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии подготовили сторожевые заставы к новогодним праздникам

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false