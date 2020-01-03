03.01.2020 (00:30)

Более 40 школьников вступили в ряды «Юнармии» на российской военной базе ЮВО в Южной Осетии

В рамках праздничных мероприятий в Южной Осетии на территории 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялась церемония посвящения более 40 учеников школ города в юнармейцы.

Юнармейцы произнесли клятву, после чего им были вручены удостоверения воспитанника всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После торжественной части для воспитанников клуба и их близких был проведен концерт с участием творческих коллективов российской военной базы, оркестра российской военной базы ЮВО, а также показательные выступления разведчиков базы и молодежи Цхинвала.

Также на территории российской базы ЮВО была организована статичная выставка вооружения и военной техники.

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