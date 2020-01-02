02.01.2020 (12:56)

Звёзды Фестиваля «Спасская башня»: Центральный военный оркестр Минобороны России и Йенс Линдеманн

13 января 2020 года в 19.00 в Концертном зале «Зарядье» состоится концерт «Звёзды Фестиваля “Спасская башня”». Организатором мероприятия выступает Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Уникальную концертную программу на суд зрителей представит постоянный участник и визитная карточка Фестиваля «Спасская башня» Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации — главного военного дирижёра, заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина.

Совместно с оркестром выступит музыкант с мировым именем, один из лучших солистов-трубачей, лауреат международных конкурсов Йенс Линдеманн.

В концерте прозвучат как произведения мировой классической музыки, так и широко известные публике композиции из кинофильмов, и многое другое.

Приглашения на концерт разыгрываются среди постоянных поклонников и зрителей Фестиваля. Следите за публикациями в официальных аккаунтах «Спасской башни» и участвуйте в розыгрышах в течение новогодних праздников.

СПРАВОЧНО:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из самых известных военных оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой Вооружённых Сил, национальным достоянием России. Оркестр осуществляет музыкальное обеспечение мероприятий, проводимых высшим командованием Вооружённых Сил РФ, а также исполняет самостоятельные концертные программы в лучших залах России. Оркестр достойно представляет отечественную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях и фестивалях искусств. Коллективом создана золотая антология русской военной музыки – это более 500 музыкальных записей, хранящихся в Госфонде телевизионных и радиопрограмм. Ныне звучащая эталонная запись Государственного гимна Российской Федерации осуществлена Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации.

Йенс Линдеманн – один лучших солистов-трубачей. Йенс Линдеманн удостоен таких премий, как Grammy в США, Juno в Канаде, Echo Klassik в Германии и Bandsman в Великобритании, а также нескольких почётных докторских степеней. Он выступал в качестве солиста со многими ведущими оркестрами Америки, Европы и Азии и сотрудничал с такими классическими и джазовыми музыкантами, как Невилл Марринер, Анхель Ромеро, Шарль Дютуа, Док Северинсен, Джерерд Шварц и Эйдзи Оуэ. Йенс также исполнил на флюгельгорне партию первого и сопрано корнета со всемирно известным духовым оркестром из Батл-Крик. Линдеманн является артистом Yamaha.



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