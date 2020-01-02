02.01.2020 (12:50)

Центр военно-стратегических исследований академии Генштаба готовится к своему 35-летию

26 января Центр военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации готовится торжественно отметить свое 35-летие. ЦВСИ работает на стыке теории и практики, изучает и обобщает зарубежный и отечественный опыт современных военных конфликтов. Полученные результаты служат основой, определяющей направления строительства и применения российских Вооруженных Сил на дальнесрочную перспективу.

Одним из важнейших направлений работы Центра является разработка положений и проектов указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства РФ, приказов Министра обороны РФ и других документов по проблемам обеспечения военной безопасности и стратегического сдерживания, предложений в проект Военной доктрины Российской Федерации.

ЦВСИ ведет свою историю от Центра оперативно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, который был образован 26 января 1985 года в соответствии с приказом Министра обороны № 020.



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